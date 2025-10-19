В Дагомысе спустя три часа потушили пожар в частных домах

В воскресенье, 19 октября, в Дагомысе загорелось несколько частных домов. Огонь удалось ликвидировать к 21:39 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 18:20. Специалисту передали, что загорелся частный дом на улице Ленинградская Лазаревского района Сочи. По прибытии сотрудники МЧС установили, что огонь охватил два частных дома на площади 200 «квадратов».

Спустя почти 45 минут, в 19:14, пожар увеличился и распространился уже на три частных домовладения и один автомобиль. Специалисты объявили повышенный ранг пожара №2, а площадь пожара составила 350 «квадратов».

Спустя полчаса пожар локализовали. В 21:11 специалисты ликвидировали открытое горение. Ликвидация последствий пожара наступила в 21:49.

К ликвидации возгорания привлекли 69 специалистов и 21 единицу техники, в том числе от МЧС России 43 сотрудника и 12 единиц техники. Пострадавших и погибших нет.

Мария Удовик