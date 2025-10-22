Бастрыкин запросил доклад по делу о жестоком обращении с животными в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки информации о жестоком обращении с животными в Евпатории. Ранее участники общественной организации опубликовали в соцсетях обращение к главе СК с просьбой взять дело под личный контроль, сообщает информационный центр ведомства.

Следственные органы по Республике Крым и Севастополю проводят процессуальную проверку по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Господин Бастрыкин поручил руководителю регионального главка СКР Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и дать оценку обстоятельствам, изложенным в обращении.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что российская экологическая партия «Зеленые» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой контролировать расследование серии преступлений против животных в Евпатории. По информации партии, с сентября по октябрь 2025 года в городе зафиксированы случаи жестокого обращения с животными, что, по мнению активистов, свидетельствует об «устойчивой тенденции проявления особой жестокости».

