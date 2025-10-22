В Сочи за сутки ликвидировали 20 засоров на сетях водоснабжения

Специалисты МУП «Водоканал» Сочи за прошедшие сутки, 21 октября, выполнили комплекс работ по ремонту и обслуживанию городских систем водоснабжения и водоотведения. По данным предприятия, за день было устранено 20 засоров на сетях в разных районах курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Центральном и Хостинском районах сотрудники предприятия ликвидировали свищ на трубопроводе по улице Горького, 53, а также заменили поврежденный участок трубы на улице Пирогова, 5/1. В Лазаревском районе специалисты устранили повреждения на улицах Прозрачная и Ачмизова, где выявили и ликвидировали трещину и свищ на водопроводных линиях.

Кроме того, в Адлерском районе провели ремонт запорно-регулирующей арматуры в районе Розы Хутор и выполнено обследование трубопровода по переулку Тихий. Работы направлены на поддержание бесперебойного водоснабжения и стабильной работы инженерных сетей города.

«Ъ-Сочи» писал, что задолженность абонентов перед водоканалом достигла 551 млн руб. Долги юридических лиц составили 264 млн руб., физических — 287 млн руб.

Мария Удовик