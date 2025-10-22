Запуск стационара для дельфинов в Анапе приостановлен

Запуск экстренного стационара для лечения морских млекопитающих в Анапе приостановлен из-за отсутствия подключения к системе водоотведения. Об этом сообщили в центре «Дельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Фото: Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа»

По данным организации, стационар не может начать работу без канализационного подключения. Единственная доступная линия принадлежит частным владельцам, которые отказали центру в использовании коммуникаций.

Сейчас специалисты занимаются оформлением разрешений для прокладки отдельной трубы. В центре подчеркивают, что процесс технически осуществим, но требует времени и дополнительных затрат.

В «Дельфе» отметили, что отсутствие стационара ограничивает возможности по спасению таких животных и их последующему лечению.

21 октября на Центральный пляж Анапы выбросило двух дельфинов-белобочек. Одна из особей погибла до приезда специалистов, вторая смогла самостоятельно уплыть.

Весной 2025 года Центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщал, что планирует построить в Анапе первый в России экстренный стационар для лечения морских млекопитающих. Точные сроки строительства не назывались.

Екатерина Голубева