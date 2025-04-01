В Анапе за месяц планируют построить экстренный центр для дельфинов

Центр спасения дельфинов «Дельфа» планирует за месяц построить в Анапе первый в России экстренный стационар для лечения морских млекопитающих. Точные сроки строительства пока не определены. Об этом пишет «“КП”- Кубань» со ссылкой на директора научного центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам директора, центр будет компактным, но функциональным. В нем разместят крытый бассейн размером 10 на 6 м и глубиной 2 м с особой системой водоподготовки. Установят приборы для очистки воды без хлора.

Помимо бассейна, стационар оборудуют небольшой лабораторией и диагностическим комплексом для проведения анализов крови, УЗИ и эндоскопических исследований. По утверждению руководителя центра, учреждение будет оснащено всем минимально необходимым для оказания квалифицированной помощи морским млекопитающим.

Алина Зорина