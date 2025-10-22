Главные новости к утру 22 октября

Одно из предприятий Мордовии было повреждено в результате атаки БПЛА на территорию региона, сообщил губернатор республики Артем Здунов. По его информации, на месте работают экстренные службы. Деталей инцидента и информации о пострадавших нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о саммите с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. «Не хотелось бы терять время впустую»,— сказал он. Президент США пообещал сообщить о принятом решении через два дня.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ искажают новости о саммите России и США, чтобы подорвать его. «СМИ искажают высказывания о "ближайшем будущем", чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о якобы отмене саммита между РФ и США в Венгрии.

В апреле—августе до 89% всей рекламы на маркетплейсах пришлось на топ крупнейших рекламодателей, составляющих 20% от всех компаний. Среди самых популярных категорий рекламы участники рынка выделяют «Красоту и здоровье», «Обувь» и «Бытовую технику».

Количество тендеров на рынке IT- и digital-услуг снижается, а их общая стоимость к концу года может вырасти на 5-7%. Эксперты выделяют несколько причин такой тенденции: макроэкономическое давление, стремление заказчиков к работе с одним подрядчиком «под ключ» и уход части рынка в сферу прямых договоров, сведения о которых не публикуются.

Южная Корея сократила импорт энергетического угля из РФ из-за более выгодного ценового предложения со стороны колумбийских поставщиков. Вернуться к рекордным поставкам июля—августа на этом рынке российские угольщики вряд ли смогут, но они заинтересованы в сохранении доли.

Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Израиль в конце этой недели, сообщает Axios. Господин Рубио планирует поработать насчет реализацией соглашения по Газе. Ранее в командный центр в Израиле прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за десятков воздушных шаров контрабандистов в воздушном пространстве. «Операции были прерваны из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет из Белоруссии»,— говорится в заявлении Национального центра управления в кризисных ситуациях (NCMC) страны.