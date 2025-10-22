Шахтерский демпинг

Южная Корея сократила импорт энергетического угля из РФ из-за более выгодного ценового предложения со стороны колумбийских поставщиков. Вернуться к рекордным поставкам июля—августа на этом рынке российские угольщики вряд ли смогут, но они заинтересованы в сохранении доли. Помочь в этом могут короткое логистическое плечо, гибкое ценообразование и высокое качество угля.

Спрос на российский энергетический уголь со стороны Южной Кореи заметно просел к середине октября в условиях дешевеющих колумбийских поставок, говорится в обзоре NEFT Research. Как указывают аналитики, в первую неделю октября Колумбия увеличила отгрузки угля почти в два раза, до 1,3 млн тонн. Основными направлениями экспорта стали Нидерланды —341,3 тыс. тонн, Южная Корея — 310,4 тыс. тонн и Турция — 177,5 тыс. тонн.

Колумбийские поставщики часто выходят с агрессивным ценовым предложением, покрывая часть фрахта или предлагая скидки, чтобы закрепиться на новых рынках. Это выглядит как демпинг для рынка, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Отсутствие санкций также становится дополнительным преимуществом для колумбийских угольщиков, добавляет советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин напоминает, что летом Колумбия запретила поставки угля в Израиль и, несмотря на снижение добычи в стране из-за низких мировых цен, очевидно, перенаправила часть поставок на другие рынки. «В случае отмены запрета из-за достижения договоренностей по Газе и продолжения сокращения добычи давление со стороны колумбийских поставок, вероятно, быстро снизится»,— полагает он.

Южная Корея в последнее время стала одним из растущих направлений экспорта для российских угольщиков. В июле РФ вышла в лидеры по поставкам энергетического угля в страну, отгрузив 2,7 млн тонн, что стало максимальным месячным показателем с 2022 года. В августе экспорт вырос на 54,6%, до 3,76 млн тонн, что также позволило России закрепиться на первом месте, опередив Индонезию (3,74 млн тонн) и Австралию (2,7 млн тонн). Рост отгрузок из РФ объяснялся перебоями в австралийских поставках и более низками ценами, чем у основных конкурентов (см. “Ъ” от 22 сентября).

Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов говорит, что в сентябре экспорт российского угля по направлению в Южную Корею снизился на 14% к августу, до 2,7 млн тонн, но все еще заметно превышает уровень сентября 2024 года, когда было поставлено 1,1 млн тонн. С 1 по 20 октября, продолжает аналитик, в Южную Корею отгружено 1,1 млн тонн угля из России, следовательно, по итогам текущего месяца будет снижение к сентябрю.

Сохранить высокий темп отгрузок июля—августа в четвертом квартале будет непросто, отмечает Александр Котов. «Корейские компании близки к выбору объемов, рекомендованных правительством в качестве "внутреннего лимита" на российские поставки. Формально ограничений нет, но государственные компании и трейдеры ориентируются на эти рамки при планировании закупок»,— поясняет он.

По мнению господина Котова, поддержать позиции российских угольщиков могут разве что плохо прогнозируемые факторы в виде логистики, доступности тоннажа, гибкости в ценообразовании и возможных проблем у конкурентов, например из-за погодных факторов. Основными конкурентами для российского угля на корейском рынке остаются Австралия и Индонезия, добавляет Александр Титов.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко говорит, что Австралии в сентябре удалось нарастить экспорт угля в Южную Корею на 39,2% месяц к месяцу, до 3,64 млн тонн, Индонезия сократила поставки на 20,5%, до 2,86 млн тонн. Но, по словам эксперта, несмотря на увеличение австралийских поставок, в дальнейшем экспорт угля из страны будет сдерживаться высокой стоимостью по сравнению с российскими и индонезийскими аналогами, логистическими ограничениями в портах, а также сокращающимися инвестициями в угольную отрасль.

Собеседник “Ъ” на рынке говорит, что Южная Корея остается интересным направлением для российских угольщиков. По его словам, цены на этом рынке выше, но объемы прямых закупок из России ограничены нерыночными факторами и сложно точно посчитать реальные объемы импорта из-за более длинной и неявной торгово-сбытовой цепочки. Борис Копейкин отмечает, что проблемы для российских угольных экспортеров создают дорогая логистика и сильный рубль, зато высокое качество позволяет поддерживать долю рынка.

Полина Трифонова