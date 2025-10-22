Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров контрабандистов

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за десятков воздушных шаров контрабандистов в воздушном пространстве. Об этом сообщает агентсво Reuters со ссылкой на заявление Национального центра управления в кризисных ситуациях (NCMC) страны.

«Операции были прерваны из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет из Белоруссии»,— говорится в заявлении NCMC.

К вечеру вторника было перенаправлено восемь прибывающих рейсов, в том числе в литовский аэропорт Каунас и в Варшаву, сообщил оператор вильнюсского аэропорта в разговоре с агентством.

Вильнюсский аэропорт также был закрыт 5 октября из-за аналогичного инцидента с воздушными шарами с гелием, перевозившими контрабандные сигареты из Белоруссии.