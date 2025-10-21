Axios: Рубио отправится в Израиль в конце этой недели

Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Израиль в конце этой недели, сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц США и Израиля. Господин Рубио планирует поработать насчет реализацией соглашения по Газе.

Ранее в командный центр в Израиле по реализации соглашения по Газе прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что настроен оптимистично по поводу сохранения режима прекращения огня в секторе Газа, но отметил, что для этого потребуется «постоянный мониторинг со стороны США и союзников.

19 октября Армия обороны Израиля возобновила бомбардировки Газы после того, как Израиль и США обвинили палестинское движение «Хамас» в нарушении договоренностей, которые стороны достигли в октябре. «Хамас» отверг обвинения в нарушении соглашений. Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Израиль пока не переходить к жестким мерам.

Режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом» начал действовать 10 октября. Стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении соглашения. США заявили об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса», палестинское движение отвергло обвинения.