Трамп заявил, что попросил Израиль и союзников не атаковать «Хамас»

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Израиль и союзников на Ближнем Востоке пока не переходить к жестким мерам против «Хамаса». Американский лидер объяснил свою позицию тем, что у него все еще есть надежда, что "Хамас" поступит правильно».

«Я сказал этим странам и Израилю: “Пока нет!” Все еще есть надежда, что "Хамас" поступит правильно,— написал американский лидер в соцсети X. — Если они этого не сделают, конец "Хамаса" будет быстрым, яростным и жестким!»

Глава Белого дома подчеркнул, что многие из союзников США на Ближнем Востоке и в прилегающих к нему районах «были бы рады возможности направить в Газу значительные силы и “привести в порядок наш Хамас”, если ХАМАС продолжит вести себя плохо, в нарушение соглашения».

19 октября Армия обороны Израиля возобновила бомбардировки Газы после того, как Израиль и США обвинили «Хамас» в нарушении договоренностей, которые стороны достигли в октябре. Белый дом не воспротивился возобновлению огня, сообщал портал Axios. «Хамас» отверг обвинения в нарушении соглашений.

Режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом» начал действовать 10 октября. Стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении соглашения. США заявили об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса», палестинское движение отвергло обвинения. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал возобновить полномасштабные военные действия в секторе Газа.

Анастасия Домбицкая