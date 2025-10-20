«Хамас» переходит границы

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли 20 октября в Израиль. Это произошло на следующий день после того, как военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подверглись нападению в секторе Газа, что спровоцировало возобновление боевых действий в анклаве спустя девять дней после объявления о прекращении огня. Несмотря на то что в ночь на понедельник Израиль объявил о возвращении к своим обязательствам в рамках мирного соглашения, «режим тишины» остается хрупким: члены «Хамаса» продолжают приближаться на опасное расстояние к так называемой желтой линии — условной границе, к которой отведены части ЦАХАЛа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (справа) и зять Трампа Джаред Кушнер

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (справа) и зять Трампа Джаред Кушнер

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Администрация президента США направила в Израиль свой дипломатический десант на фоне проблем, возникших в соблюдении «режима тишины» на территории сектора Газа. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли на Святую землю 20 октября. На следующий день к ним должен присоединиться вице-президент США Джей Ди Вэнс. Незадолго до этого, в ночь на 20 октября израильская сторона выступила с заявлением, что возвращается к режиму прекращения огня с «Хамасом» после примерно десяти часов ожесточенных ударов по целям в разных районах сектора.

Прекращение огня было сорвано нападением на израильских военнослужащих на юге сектора — в окрестностях расположенного недалеко от границы с Египтом города Рафах. Утром 19 октября группа боевиков, которая вышла из подземного тоннеля, открыла огонь по позициям израильских солдат, занимавшихся демонтажом военной инфраструктуры, применив противотанковые ракеты. В результате завязавшейся перестрелки погибли двое военнослужащих бригады «Нахаль» — 26-летний майор Янив Кула и 21-летний старший сержант Итай Явец.

Командование ЦАХАЛа обвинило «Хамас» в нарушении мирной сделки, вступившей в силу 10 октября.

Израильская армия нанесла удары с воздуха и моря по десяткам целей по всему сектору Газа, в числе которых были оружейные склады, огневые точки и другие военные объекты. «ЦАХАЛ также нанес удары и разрушил 6 км подземной террористической инфраструктуры, используя более 120 боеприпасов,— сообщили в армейской пресс-службе.— Подземные объекты использовались террористической организацией для подготовки атак против Государства Израиль».

Произошедшие 19 октября столкновения стали самой серьезной вспышкой конфликта с момента заключения сделки. Как утверждают источники Axios, правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заранее уведомило администрацию президента Дональда Трампа о предстоящих ударах через координационный центр США, который контролирует режим прекращения огня. Американская сторона, в свою очередь, призвала ближневосточного союзника «ответить пропорционально, но проявить сдержанность». Основное внимание, как заявили США в контактах с израильтянами, сейчас следует уделить изоляции «Хамаса» и быстрому созданию альтернативной власти в Газе, а не возобновлению полномасштабной войны.

«Мы знали, что это назревает,— заявил один из высокопоставленных американских чиновников в разговоре с Axios.— Чем дольше этим ребятам дадут возможность нападать друг на друга, тем больше они будут нападать друг на друга».

Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, возложил вину за столкновения на мятежные элементы внутри «Хамаса». По его словам, в любом случае с нарушителями поступят «жестко, но должным образом».

Версию о мятежных элементах выдвинула сама верхушка «Хамаса», которая отвергла обвинения в нарушении «режима тишины», заявив, что поддерживает прямую связь далеко не со всеми представителями своего вооруженного крыла, действующего непосредственно «на земле».

Вероятно, группировка рассчитывала снять с себя ответственность и за все последующие нарушения, которые продолжились. 20 октября бойцы ЦАХАЛа открыли огонь в районе города Газа. Причиной, по версии армии, стало то, что группа палестинцев вплотную приблизилась к «желтой линии» — разделительной полосе, к которой были отведены израильские части после 10 октября.

Для того чтобы прекратить такие инциденты, инженерные группы ЦАХАЛа начали наносить на «желтой линии» разметку. Это бетонные блоки, выкрашенные в желтый цвет, со специальными металлическими знаками. «Любой боевик "Хамаса", обнаруженный за "желтой линией" на территории, находящейся под контролем Израиля, должен немедленно эвакуироваться,— заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.— Лидеры "Хамаса" будут нести ответственность за любой инцидент».

По словам министра, каждый, кто пересечет границу, будет ликвидирован «без дальнейшего предупреждения». «Защита солдат ЦАХАЛа является главным приоритетом, и мы предпримем все необходимые шаги для ее обеспечения»,— добавил министр.

Нил Кербелов