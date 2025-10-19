Axios: Белый дом не воспротивился новой атаке Израиля по Газе

Власти Израиля предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о своем намерении снова атаковать Газу, сообщило Axios со ссылкой на источники. Из сообщения издания следует, что Белый дом не воспротивился возобновлению огня: они призвали действовать «соразмерно, но проявить сдержанность».

Тем не менее, американские чиновники утверждают, что наказывать «Хамас» за нарушения нужно с помощью изоляции, а не возобновлением военных действий. «Никто не хочет возвращаться к полномасштабной войне. Израильтяне хотят показать "Хамасу", что за их действия будут последствия, но при этом сохранить мирное соглашение»,— цитирует Axios одного из своих собеседников.

Сегодня ЦАХАЛ нанес авиаудары по сектору Газа. В армии заявили, что сделали это потому, что боевики палестинского движения обстреляли из противотанковых ракет израильских солдат. «Хамас» отвергает обвинения в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.