Таможенники изъяла 250 пачек сигарет из плюшевого медведя на границе в Адлере

Сотрудники Сочинской таможни изъяли 250 пачек немаркированных сигарет, спрятанных в плюшевом медведе и салоне автомобиля, прибывшего из Абхазии через МАПП Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Контрабанду обнаружили во вторник, 21 октября 2025 года, при проверке автомобиля. На заднем сиденье машины находилась плюшевая игрушка в виде белого медведя.

И.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Анастасия Иваненко сообщила, что во время сканирования машины с помощью МИДК был выявлен скрытый товар: 150 пачек сигарет были спрятаны в мягкой игрушке, а еще 100 пачек находились под водительским сиденьем, в бардачке и в чехле переднего пассажирского кресла.

На табачных изделиях не было российских акцизных марок и обязательной маркировки. Водитель признался, что прятал товар осознанно, так как знал о запретах на ввоз табачной продукции в Россию.

Таможенники конфисковали сигареты и автомобиль. В отношении водителя были возбуждены дела об административных правонарушениях за сокрытие товаров от таможенного контроля и за несоблюдение запретов на ввоз товаров.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений известнейших брендов на сумму свыше 1,8 млн руб. У россиянки, прилетевшей рейсом Дубай — Сочи, изъяты изделия с товарными знаками Cartier, BVLGARI, CHANEL и Van Cleef.

Мария Удовик