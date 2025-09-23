В аэропорту Сочи изъяли ювелирные изделия на 1,8 млн у пассажирки из Дубая

Сочинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений известнейших брендов на сумму свыше 1,8 млн руб. У россиянки, прилетевшей рейсом Дубай — Сочи, изъяты изделия с товарными знаками Cartier, BVLGARI, CHANEL и Van Cleef. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 43-летняя жительница Краснодарского края выбрала «зеленый» коридор и не задекларировала перевозимые ценности. В ходе выборочного контроля с использованием рентгенотехники у пассажирки обнаружены кольцо, серьги и браслеты. Часть украшений находилась при ней, остальные — в ручной клади вместе с фирменными коробками и сертификатами.

Нарушительница заявила, что везет бижутерию, однако экспертиза установила, что изделия оригинальные, выполнены из золота 750-й пробы. Общая стоимость оценена более чем в 1,8 млн руб.

Таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

С начала 2025 года на таможенном посту аэропорта Сочи возбуждено семь уголовных дел по аналогичным фактам, общая стоимость изъятых товаров превысила 100 млн руб.

Мария Удовик