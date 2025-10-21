Лжесотрудники ЦБ и ФСБ почти выманили у 83-летней жительницы Сочи 1,3 млн рублей

Сотрудники полиции Сочи спасли 83-летнюю пенсионерку от мошенников, которые под видом работников Центробанка и ФСБ пытались выманить у нее 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Местной жительнице позвонил лжесотрудник Центробанка и рассказал о подозрительных операциях по счетам. Затем с ней связался якобы работник ФСБ, который убедил ее снять деньги и перевести их на безопасный счет.

Пенсионерка поверила аферистам и обналичила все накопления. Работники банка заметили неладное и сообщили в полицию. Оперативники уголовного розыска выехали на место.

Мошенники настолько запугали 83-летнюю сочинцу, что она не верила настоящим полицейским. Правоохранительным органам удалось найти нужные слова и убедить ее оставить накопления у себя.

Полиция Кубани напоминает: безопасных счетов не существует. Сотрудники банков и правоохранительных органов не могут заставить граждан совершать финансовые операции или переводить деньги. В любой подозрительной ситуации нужно положить трубку и перезвонить в учреждение по официальному номеру.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники банка и полиция Центрального района курорта предотвратили хищение 16,5 млн руб. у супружеской пары. Мошенники убедили граждан перевести деньги на «безопасные счета» под предлогом взлома «Госуслуг» и обвинений в пособничестве террористам.

