Полиция и банк предотвратили хищение 16,5 млн у супругов из Сочи

Сотрудники банка и полиция Центрального района Сочи предотвратили хищение 16,5 млн руб. у супружеской пары. Мошенники убедили граждан перевести деньги на «безопасные счета» под предлогом взлома «Госуслуг» и обвинений в пособничестве террористам, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Жительница Сочи получила сообщение в мессенджере, открыла его и перешла на фальшивый сайт, где ввела код из СМС. Затем ей сообщили о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и подключили к видеоконференции. Лжесотрудники ведомств обвинили ее в пособничестве террористам и убедили перевести все деньги.

Испуганная сочинка вместе с мужем сняла 1,5 млн руб. и планировала получить со счета еще 15 млн руб. Бдительный работник банка заметил подозрительную операцию и вызвал полицию. Сотрудники уголовного розыска вовремя вмешались и остановили перевод.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции задержали мошенника, который находился в федеральном розыске. Около года назад задержанный занял у знакомой 1 млн руб., якобы для оплаты дорогостоящего лечения детей и других нужд.

Мария Удовик