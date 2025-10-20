С начала года Сочи посетили более 6,8 млн туристов

С начала 2025 года Сочи посетили более 6,8 млн туристов, что соответствует показателям прошлого года и подтверждает лидерство города среди российских курортов. В период с мая по сентябрь на побережье прибыли 4,6 млн отдыхающих, пишет «Ъ-Сочи».

Сейчас власти Сочи готовятся к зимнему сезону и новогодним праздникам. Улицы и туристические объекты украсят декоративными и световыми композициями — главным символом станет стилизованная пятиконечная звезда на фоне городской панорамы.

По данным пресс-службы мэрии города-курорта, Сочинский национальный парк летом 2025 года принял более 2,2 млн человек. Каждый третий гость попал на территорию бесплатно. Лидерами по посещаемости стали «Дендрарий» — 310 тыс. человек и природный комплекс «33 водопада» — 115 тыс. гостей. Свирское и Агурское ущелья посетили около 53 тыс. туристов. Востребованы маршруты к Орлиным скалам, горе Большой Ахун и Змейковским водопадам.

Заместитель главы Сочи Сергей Сомко отметил рост интереса к природным маршрутам среди жителей крупных городов и гостей из соседних регионов и стран Ближнего Востока благодаря прямым перелетам.

В 2025 году в парке продолжат развивать инфраструктуру: обустроят пикниковые зоны, установят новые контрольно-пропускные пункты и санитарные блоки, отремонтируют канатную дорогу Дендрария. Зимой откроют шесть круглогодичных маршрутов, включая «33 водопада» и Агурские водопады.

Курорт «Красная Поляна» с июня по август 2025 года принял 870 тыс. гостей — на 5% больше, чем годом ранее. Продажа сезонных ски-пассов со скидками уже началась, катание продлится с декабря по май.

Курорт «Газпром Поляна» увеличил количество гостей на 10%, а пассажиропоток канатных дорог — на 30–70%. Бронирование на осень открыто с предложениями скидок и посещением аквапарка.

На курорте «Роза Хутор» в октябре продолжают работать все канатные дороги и маршруты. В ноябре часть подъемников закроют на техническое обслуживание, но «Стрела» продолжит функционировать как горный парк.

Алина Зорина