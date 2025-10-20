Житель Абхазии пытался провезти в Сочи 62 кг запрещенного эвкалипта

Таможенники Абхазии обнаружили в автомобиле ВАЗ-2107, направлявшемся в Сочи, 62 кг эвкалипта — растения, запрещенного к вывозу из республики. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии. Гражданин республики при пересечении границы с Россией не заявил о перевозке товара ни устно, ни письменно.

Фото: ГТК Абхазии

Во время досмотра машины сотрудники обнаружили 62 кг эвкалипта. Растение изъяли, а материалы передали в отдел дознания для расследования.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники таможенного поста МАПП Адлер задержали два автомобиля с незаконно ввозимым из Абхазии алкоголем общим объемом 50 л, обнаружив 35 бутылок вина в автомобиле Geely и 34 бутылки вина и коньяка в Haval. С начала 2025 года было возбуждено 194 административных дела по фактам незаконного провоза алкогольной продукции через российско-абхазскую границу, с общим объемом изъятого алкоголя около 900 л.

Мария Удовик