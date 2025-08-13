В Адлере пресекли контрабанду вина из Абхазии

Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер задержали два автомобиля с незаконно ввозимым из Абхазии алкоголем общим объемом 50 литров. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В первом случае таможенники обратили внимание на автомобиль Geely, который прибыл из Абхазии. При досмотре с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса обнаружили посторонние предметы. Под обшивкой задних крыльев и в полостях спинок сидений нашли 35 бутылок абхазского вина объемом более 26 литров. Машину и груз конфисковали, возбудили административные дела по ст. 16.1 и 16.3 КоАП России (незаконное перемещение через таможенную границу товаров).

Во втором автомобиле Haval водитель перевозил 34 бутылки вина и коньяка абхазского производства объемом 23 литра в салоне машины. Декларацию он не заполнял и в таможенный орган не обращался. При опросе водитель объяснил, что алкоголь предназначался для друзей. Учитывая количество и характер товара, сотрудники определили, что продукция не относится к личным вещам. Алкоголь изъяли, возбудили дело по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

С начала 2025 года таможенный пост МАПП Адлер возбудил 194 административных дела по фактам незаконного провоза алкогольной продукции через российско-абхазскую границу. Общий объем изъятого алкоголя составил около 900 литров.

Мария Удовик