Глава евродипломатии Каллас о саммите в Венгрии, спецтрибунале против РФ и санкциях

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с рядом заявлений после встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Она прокомментировала предстоящие переговоры США и России в Будапеште, призвала продолжить санкционное давление против РФ и заявила о прогрессе в вопросе использования российских замороженных активов. Главные заявления госпожи Каллас — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

О санкциях против России

В ЕС ожидают принятия 19-го пакета антироссийских санкций на этой неделе. Тема отложена до саммита Евросоюза, который пройдет 23-24 октября.

После принятия 19-го пакета санкций ЕС намерен в кратчайшие сроки приступить к разработке 20-го.

Мы обсуждаем с государствами-членами Евросоюза координацию действий против «теневого флота» России. Нам следует быть более креативными в этом вопросе.

О саммите в Будапеште

Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Будапешт — это нехорошо. Неприятно наблюдать за тем, как человек, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну.

Ничего не выйдет из переговоров по урегулированию, если в них не участвуют Украина и Европа.

У США есть много возможностей для давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров по Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп искренне пытается остановить боевые действия.

Оказывать давление на Украину в вопросе мирного урегулирования — неправильный подход.

Мы считаем, что Украина не должна отдавать свои территории РФ.

Мы не видим реального желания России остановить боевые действия на Украине.

О замороженных активах РФ

Главы МИД Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных российских активов для военных нужд Украины. Совет ЕС продвинулся в этом вопросе.

О спецтрибунале против России

25 стран-членов Евросоюза обязались стать участниками спецтрибунала против России.

О поддержке Украины

Мы предложили Еврокомиссии разработать дополнительные меры поддержки энергобезопасности Украины.

ЕС призывает третьи страны нарастить поставки газа на Украину.

Евросоюзу не хватает порядка 300 тысяч снарядов для выполнения обязательств перед Украиной по предоставлению 2 млн в этом году.

