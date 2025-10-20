Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава евродипломатии Каллас о саммите в Венгрии, спецтрибунале против РФ и санкциях

Кая Каллас раскритиковала предстоящий визит Путина в Будапешт

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с рядом заявлений после встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Она прокомментировала предстоящие переговоры США и России в Будапеште, призвала продолжить санкционное давление против РФ и заявила о прогрессе в вопросе использования российских замороженных активов. Главные заявления госпожи Каллас — в подборке «Ъ».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

О санкциях против России

  • В ЕС ожидают принятия 19-го пакета антироссийских санкций на этой неделе. Тема отложена до саммита Евросоюза, который пройдет 23-24 октября.
  • После принятия 19-го пакета санкций ЕС намерен в кратчайшие сроки приступить к разработке 20-го.
  • Мы обсуждаем с государствами-членами Евросоюза координацию действий против «теневого флота» России. Нам следует быть более креативными в этом вопросе.

О саммите в Будапеште

  • Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Будапешт — это нехорошо. Неприятно наблюдать за тем, как человек, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну.
  • Ничего не выйдет из переговоров по урегулированию, если в них не участвуют Украина и Европа.
  • У США есть много возможностей для давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров по Украине.
  • Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп искренне пытается остановить боевые действия.
  • Оказывать давление на Украину в вопросе мирного урегулирования — неправильный подход.
  • Мы считаем, что Украина не должна отдавать свои территории РФ.
  • Мы не видим реального желания России остановить боевые действия на Украине.

О замороженных активах РФ

  • Главы МИД Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных российских активов для военных нужд Украины. Совет ЕС продвинулся в этом вопросе.

О спецтрибунале против России

  • 25 стран-членов Евросоюза обязались стать участниками спецтрибунала против России.

О поддержке Украины

  • Мы предложили Еврокомиссии разработать дополнительные меры поддержки энергобезопасности Украины.
  • ЕС призывает третьи страны нарастить поставки газа на Украину.
  • Евросоюзу не хватает порядка 300 тысяч снарядов для выполнения обязательств перед Украиной по предоставлению 2 млн в этом году.

О санкциях против Израиля

  • Проект санкций ЕС против Израиля находится в разработке.

