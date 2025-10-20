Глава дипломатии ЕС указала на прогресс в вопросе использования активов России

Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза продвинулись в обсуждении использования замороженных активов России для покрытия военных нужд Украины. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«Украина нуждается в большей военной поддержке, но также и в большей финансовой помощи,— сказала она по итогам встречи (цитата по "Интерфаксу"). — Министры сегодня обсуждали предложение (Европейской. — "Ъ") комиссии мобилизовать замороженные российские активы для непосредственных потребностей обороны».

«И очень важно, что мы смогли продвинуться в этом плане, чтобы ответить на соответствующие юридические и бюджетные требования»,— подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.

Тема использования российских активов на нужды Украины стоит на повестке саммита стран-членов ЕС, который состоится 23–24 октября октября в Брюсселе. Как следует из материала Bloomberg, в случае, если лидеры ЕС примут решение предоставить Украине так называемый «репарационный кредит» под залог замороженных резервов Банка России, после саммита может быть начата работа над разработкой правового механизма. Срок его предоставления — второй квартал 2026 года. Согласно плану, Украина может получить около €140 млрд ($160 млрд) кредита за счет замороженных в ЕС российских активов.

Всего с 2022 года страны Евросоюза и G7 заморозили около €280 млрд российских активов, и периодически они направляют доходы от них Украине. В бельгийском депозитарии Euroclear заблокировано больше всего средств РФ — €191 млрд. В финансовой организации призвали ЕС соблюдать неприкосновенность указанных активов и оценивать риски при их использовании.

