ЕС рассчитывает согласовать 19-й пакет санкций против России до конца недели

Представитель Евросоюза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас ожидает, что 19-й пакет санкций против России согласуют к саммиту стран ЕС, который пройдет 23 октября. Она заявила, что в ЕС будут следить за предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Я бы хотела, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным, потому что именно они должны прийти к согласию,— сказала госпожа Каллас перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»). — Путин и Трамп встречаются, давайте посмотрим, что получится из этой встречи».

Представитель ЕС добавила, что европейские страны пока не договорились о выдаче нового кредита Украине под замороженные российские активы. «Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились... Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение»,— уточнила Кая Каллас.

Новый пакет санкций включает в себя запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Также Евросоюз предлагает внести в черный список еще 118 танкеров, которые власти стран считают частью «теневого флота» России, запретить трансакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

