Глава дипломатии ЕС: 19-й пакет антироссийских санкций не будет последним

Окончательное решение по 19 пакету санкций против России планируется принять на саммите Евросоюза, который пройдет 23 октября в Брюсселе. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам. По ее словам, сразу после принятия 19-го пакета страны ЕС приступят к разработке новых мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

«На этой неделе мы планируем крупный пакет санкций против России,— сказала госпожа Каллас (цитата по "Интерфаксу"). — Министры сегодня высказались ясно: после 19-го пакета санкций нам следует работать над следующим пакетом санкций, нынешний последним не будет».

По словам Каи Каллас, члены объединения обсуждают вопрос координации действий в отношении так называемого «теневого флота» России. На повестке саммита также стоит тема использования странами ЕС замороженных российских активов.

Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз может принять окончательное решение по использованию российских активов для Украины уже на саммите лидеров.

К чему может привести конфискация российских активов в Euroclear для поддержки Украины — в материале «Ъ FM» «Бельгия избегает ответственности».

Анастасия Домбицкая