Каллас назвала «неприятной» готовящуюся поездку Путина в Венгрию

Представитель Евросоюза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас прокомментировала готовящуюся в Венгрии встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Госпожа Каллас поприветствовала усилия господина Трампа «по установлению мира», однако она считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому также важно встретиться с господином Путиным.

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

По мнению главы европейской дипломатии, «у Америки есть много возможностей оказать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров». «Что касается Будапешта, неприятно... видеть, что человек, на которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом, приезжает в европейскую страну»,— добавила Кая Каллас (цитата по Reuters).

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы президенты договорились провести вторую в этом году личную встречу. Ее дата пока неизвестна, но согласовано место — Будапешт. Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что эта встреча повышает шансы на достижение мира.

Подробности — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».

Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2024 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Трамп отметил наличие прогресса, а Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

