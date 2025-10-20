Каллас назвала «неприятной» готовящуюся поездку Путина в Венгрию

Представитель Евросоюза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас прокомментировала готовящуюся в Венгрии встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Госпожа Каллас поприветствовала усилия господина Трампа «по установлению мира», однако она считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому также важно встретиться с господином Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

По мнению главы европейской дипломатии, «у Америки есть много возможностей оказать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров». «Что касается Будапешта, неприятно... видеть, что человек, на которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом, приезжает в европейскую страну»,— добавила Кая Каллас (цитата по Reuters).

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы президенты договорились провести вторую в этом году личную встречу. Ее дата пока неизвестна, но согласовано место — Будапешт. Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что эта встреча повышает шансы на достижение мира.

