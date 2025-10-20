Каллас: из саммита в Венгрии «ничего не выйдет» в отсутствие Украины и ЕС

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине не принесут результатов по украинскому треку, если на них не будут представлены Украина и европейские страны, считает глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом она заявила по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«Мы также работаем, пытаясь убедить наших союзников по всему миру, что из этих встреч ничего не выйдет, если Украина или Европа не будут ее частью»,— сказала госпожа Каллас журналистам (цитата по Reuters).

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время в столице Венгрии Будапеште. Об этом лидеры договорились во время телефонного разговора 16 октября. Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что эта встреча повышает шансы на достижение мира.

Анастасия Домбицкая