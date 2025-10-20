На Кубань обрушился циклон «Хеннинг»

На Краснодарский край в ночь на 20 октября обрушился балканский циклон «Хеннинг», вызвавший проливные дожди и подтопления улиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

В Краснодаре за несколько часов выпало 26 мм осадков, что составляет почти треть месячной нормы (61 мм). В Лазаревском зафиксировано 41 мм, а в ауле Кичмай под Сочи — 76 мм.

Синоптик предупреждает: циклон сохранит влияние на регион еще несколько дней.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что после ливней в ночь на 20 октября в селе Молдавановка Туапсинского округа смыло пешеходный мост и автомобильную переправу. Оба перехода восстановили днем.

Анна Гречко