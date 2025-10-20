«Право вершить судьбу должно навсегда остаться за судьей-человеком»

На Кубани суды начали писать приговоры при помощи нейросетей. Мнения представителей юридического сообщества по поводу такой практики полярно разделились. Часть юристов считают ее недопустимой, другая — высказывается за то, чтобы искусственный интеллект (ИИ) писал судебные акты от начала и до конца, ведь нейросети не смогут уклоняться от оценки всех доказательств, закрывать глаза на явные нестыковки и противоречия в деле, отмахиваться от показаний свидетелей, заключений экспертов. Декан юридического факультета Кубанского государственного университета, судья в отставке с 29-летним опытом, Сергей Потапенко считает, что «истина находится где-то посередине».

«Меня, как декана юридического факультета, профессора, и, не в последнюю очередь, человека, отдавшего многие годы практической работе в статусе судьи, часто спрашивают о моем видении будущего российского правосудия. В частности, о той роли, которую в нем может или должен занять искусственный интеллект. Дискуссия эта, как правило, поляризована: от технократического восторга до полного или почти полного отрицания. Истина же, как это часто бывает, находится где-то посередине, в области разумного и взвешенного применения.

История, произошедшая в Краснодарском крае, где адвокат пытался обжаловать приговор из-за подозрений в его написании нейросетью, является прекрасной иллюстрацией как потенциала, так и рисков этого нового инструмента. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, отметив, что стилистика изложения не влияет на законность решения, но сам прецедент заставляет нас, юридическое сообщество, глубоко задуматься.

Давайте разберем вопрос с двух позиций — теории и практики.

С теоретической точки зрения, внедрение искусственного интеллекта в судопроизводство — это закономерный этап эволюции правовых технологий. Как известно, судопроизводство прошло путь от рукописных протоколов до электронного документооборота и систем видео-конференц-связи. Искусственный интеллект — следующий шаг, но шаг, требующий особой осторожности.

Основная ценность ИИ на данном этапе — это его способность к обработке колоссальных объемов информации. И здесь я вижу два ключевых направления его применения, которые могли бы существенно повысить качество правосудия.

Первое — это анализ доказательств. Представьте себе сложное экономическое или налоговое уголовное дело с десятками томов, тысячами документов, детализациями телефонных соединений, банковскими выписками. Человеческий мозг, даже самый тренированный, может упустить неочевидную связь, пропустить мелкую деталь. ИИ, в свою очередь, способен проанализировать весь этот массив данных, выявить корреляции, аномалии, противоречия в показаниях и документах, на которые судья или следователь могли бы не обратить внимания. Это не замена судьи, а предоставление ему мощнейшего аналитического инструмента, позволяющего видеть всю картину целиком, в деталях, которые могли быть скрыты за объемом многотомного дела.

Второе, и не менее важное — помощь в правовой квалификации деяния. Современное российское законодательство — это сложнейшая, многоуровневая система. Помимо кодексов, существует огромное количество федеральных законов, подзаконных актов и, что особенно важно для единообразия судебной практики, — Постановлений Пленума и обзоров судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. Судья, особенно в районном суде с его колоссальной нагрузкой, физически не всегда способен держать в уме все нюансы и последние изменения.

Мы можем поручить искусственному интеллекту задачу: на основе представленной фабулы дела, доказательств, дать предварительную правовую квалификацию со ссылками на конкретные нормы права, пункты Постановлений Пленума ВС РФ и релевантную судебную практику. Это не будет готовым решением, но станет для судьи своего рода “вторым мнением”, экспертной справкой, которая позволит избежать ошибки в квалификации, учесть все тонкости и сформировать свою позицию на основе максимально полной юридической информации.

Однако, как практик, я должен очертить четкую границу, за которую платформа искусственного интеллекта, используемая судьей, на мой взгляд, выходить не должна. Эта граница проходит там, где заканчивается анализ и начинается принятие решения.

Речь идет о назначении наказания и, в конечном итоге, о вынесении самого приговора или решения. Эти акты — не просто результат механического сложения норм права и обстоятельств дела. В них концентрируется то, что мы называем судейским усмотрением, которое основано, применительно к уголовному процессу, на принципах законности и справедливости.

При определении наказания, основополагающее значение, на мой взгляд, имеет принцип справедливости, поскольку судья оценивает не только факты, но и личность подсудимого, мотивы его поступков, степень его раскаяния, влияние наказания на его дальнейшую жизнь и жизнь его семьи. Может ли алгоритм, даже самый совершенный, взвесить эти нематериальные категории? Может ли он проявить снисхождение? Понять, что в данном конкретном случае стандартная мера наказания будет избыточно жестокой, а в другом случае неоправданно мягкой? Ответ, на мой взгляд, очевиден.

Правосудие — это не только буква, но и дух закона. В этом процессе есть место тому, что можно назвать “душой” — человеческому сопереживанию, жизненному опыту, интуиции, которые формируются у судьи годами. Именно эти качества позволяют вынести не просто законное, но и справедливое решение. Попытка формализовать и алгоритмизировать этот процесс неизбежно приведет к выхолащиванию самой сути правосудия, к его дегуманизации.

Таким образом, мой вывод таков: искусственный интеллект должен стать помощником, аналитиком, эрудированным консультантом для судьи. Он может и должен взять на себя всю рутинную, техническую и аналитическую работу, освободив судье время и интеллектуальный ресурс для самого главного — для осуществления справедливости. В конечном счете, право и обязанность вершить судьбу человека, применяя не только нормы закона, но и нравственные нормы справедливости, должны навсегда остаться за судьей-человеком».