В кубанских приговорах появился интеллект

Как стало известно “Ъ”, в Краснодарский краевой суд поступила необычная жалоба защиты: адвокаты, опираясь на заключение лингвиста, требовали отменить судебное решение, поскольку для его подготовки мог использоваться искусственный интеллект (ИИ). Апелляция оставила приговор в силе, поскольку применение ИИ в правосудии ничем не регламентировано.

Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда утвердила приговор Ейского горсуда о получении взятки полицейскими Сергеем Фроловым и Алексеем Фалюном. Они признаны виновными в том, что, выявив 1,3 тонны контрафактного алкоголя в одной из компаний в Ейске, не дали делу законный ход, получив за это 300 тыс. руб. За взятку (ст. 290 УК РФ) бывшие правоохранители получили по семилетнему сроку. Однако адвокат одного из осужденных Алексей Аванесян обратил внимание на ряд фраз в приговоре, которые показались ему странными и не соответствующими стилистике такого рода документов.

В частности, насторожили юриста места в приговоре, где суд называет адвокатов «целой плеядой защитников». Также странным показался фрагмент, где суд пишет, что подсудимые «чудесным образом» участвовали в проверках, несмотря на «прекрасно организованный и подтвержденный распоряжением ГУ МВД по Краснодарскому краю зональный контроль», «о котором суду поведала свидетель защиты». Давая оценку одному из подсудимых, суд характеризует его как «решительное должностное лицо».

С этими, а также с некоторыми другими необычными кусками приговора (всего пять фрагментов) адвокат обратился к лингвисту. Перед ним он поставил вопрос, не сгенерированы ли они с помощью искусственного интеллекта.

Тот проанализировал языковые особенности официально-делового стиля, такого его подвида, как приговор суда, рассмотрел особенности текстов, которые составляют нейросети, и выявил лингвистические признаки того, что анализируемые фрагменты с большой долей вероятности сгенерированы ИИ.

В частности, лингвист сослался на смешение стилей, несоблюдение жанровых особенностей текста приговора, неуместность употребления ряда лексем, «пустую массивность текста», «бессмысленные» и «неестественные» конструкции.

Адвокат обжаловал приговор в краевом суде, указав, что законодательство не предусматривает использование искусственного интеллекта для подготовки приговоров.

Однако в апелляционном определении коллегия по уголовным делам лишь указала, что судебный акт «изложен в ясных и понятных выражениях», а «выбранная судом стилистика изложения определенных умозаключений не влияет на законность принятого судом решения, не противоречит нормам УПК».

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края отметили, что оценку судебному акту может дать только суд вышестоящей инстанции. В данном случае приговор Ейского городского суда в апелляционном порядке был рассмотрен Краснодарским краевым судом, и судебная коллегия сочла его законным и справедливым, он вступил в законную силу. «В любом случае, независимо от вопросов к стилю, объективная сторона дела не меняется. Но стороны не лишены права и обжаловать приговор в кассации, если считают, что он вынесен с нарушением»,— отметили в пресс-службе.

Алексей Аванесян сообщил, что обжаловал приговор не потому, что против использования ИИ при написании судебных актов, а потому, что сейчас существует неопределенность в вопросе о том, допустимо это или нет. «К сожалению, пока мы не получили прямого ответа на этот вопрос, хотя его сегодня ждут многие,— отметил адвокат.— Я, пожалуй, даже сторонник того, чтобы приговоры писали нейросети, потому что в таком случае они не смогут уклоняться от оценки всех доказательств, принимать недопустимые доказательства, закрывать глаза на явные нестыковки и противоречия в деле, отмахиваться от показаний свидетелей, заключений экспертов и пр. ИИ не смог бы это делать, а человек может. Но тогда нейросеть должна писать приговор от начала и до конца, чтобы у человека не было возможность изымать оттуда объективные "неудобные" куски».

В пресс-службе регионального СУ СКР не смогли оперативно ответить на вопрос, используют ли их следователи нейросети при подготовке обвинительных заключений. А в главном следственном управлении ГУ МВД по Краснодарскому краю “Ъ” заявили, что их следователи нейросети не используют по ряду причин. Во-первых, большинство из них не умеют ими пользоваться, во-вторых, служебные компьютеры следователей не подключены к интернету. И самое главное, закон не предусматривает, чтобы такой важный процессуальный документ составлял кто-то, кроме следователя, пояснили в ГСУ.

Михаил Волкодав, Краснодар