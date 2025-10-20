Кубанский фонд микрофинансирования выдал бизнесу более 2 млрд рублей льготных займов

С начала 2025 года региональный Фонд микрофинансирования предоставил малому и среднему бизнесу льготные займы на сумму свыше 2 млрд руб. Эти средства помогают предпринимателям развивать производство, внедрять технологии и создавать новые рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе организации, сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Наиболее активно поддержкой пользовались представители агропромышленного комплекса — сельхозпредприятия привлекли около 733 млн руб. Еще более 420 млн руб. получили компании в сфере переработки и промышленности, 174 млн руб. — логистические операторы. Эти отрасли власти называют базовыми для экономики региона.

В текущем году Фонд запустил новые программы кредитования с учетом отраслевых рисков и запросов бизнеса. В частности, льготное финансирование доступно санаторно-курортным предприятиям Анапы и Темрюкского района, пострадавшим от введения чрезвычайного положения на побережье Черного моря.

Отдельные условия предусмотрены также для предпринимателей — ветеранов и участников боевых действий, а также для проектов в сфере креативных индустрий и научных разработок.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что корпорация МСП начала предоставлять специальное гарантийное обеспечение для малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района, пострадавшего от разлива нефтепродуктов.

Екатерина Голубева