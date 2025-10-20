Fesco увеличила контейнерные перевозки между Индией, ОАЭ и Новороссийском на 9%

Транспортная группа Fesco за девять месяцев 2025 года перевезла 12,5 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) морским сервисом Fesco Indian Line West (FIL-W), соединяющим порты Индии, ОАЭ и Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 9%. В структуре перевозок импорт достиг 7,5 тыс. TEU, экспорт — 5 тыс. TEU. Основу импорта составляют стройматериалы, химическая продукция, пластики, продукты питания и фармацевтика, включая рефрижераторные поставки. Среди экспортных грузов преобладают лесоматериалы, бумага, металлопродукция и сельхозпродукция.

Линия FIL-W охватывает ключевые порты Нава-Шева и Мундра в Индии, а также Джебель-Али в ОАЭ. На маршруте задействованы три контейнеровоза Fesco общей вместимостью свыше 3 тыс. TEU. Среднее транзитное время — от 17 суток, рейсы выполняются раз в две недели.

Как уточнили в компании, благодаря фидерным сервисам маршрут связан с портами Южной Азии и Ближнего Востока — от Калькутты и Коломбо до Сохара и Даммама. В 2024 году линия была расширена до кенийского порта Момбаса, а летом 2025-го — до южноафриканского Дурбана.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в первом полугодии 2025 года Fesco перевезла 11,5 тыс. TEU между Турцией и Новороссийском, что на 22% больше, чем годом ранее.

Нурий Бзасежев