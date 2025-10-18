ХК «Сочи» проиграл «Автомобилисту» в овертайме

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга в матче 14-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В первом периоде соперники обменялись результативными атаками. Счет в этом противостоянии открыл нападающий уральцев Стефан Да Коста. Южане на это ответили точным броском канадского форварда Уильяма Биттена. На 25-й минуте гости снова вышли вперед, когда отличился Брукс Мэйсек. В одной из следующих атак Уильям Биттен сравнял счет.

В оставшееся основное время команды не смогли определить сильнейшего. Игра перешла в овертайм, в котором забил нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:3. Сочинцы не могут обыграть екатеринбуржцев на своем льду с 2019 года.

После 14 матчей «леопарды» имеют в активе десять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 22-го октября на своем льду против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Будущий соперник с 19 очками идет на третьем месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев