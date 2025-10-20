Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сочинский спортсмен завоевал бронзу чемпионата мира по ушу

Сочинский спортсмен Глеб Бурдов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по традиционному ушу, который прошел в китайском городе Эмейшань с 15 по 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Российский атлет выступал в дисциплине наньцюань, стиль тигра, среди мужчин. Он соревновался со спортсменами из Китая, Гонконга, Испании, США, Турции, Германии, Италии и Аргентины. Бурдов уступил только представителям азиатских стран.

Директор департамента по физкультуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что Глеб Бурдов является мастером спорта по ушу и неоднократным победителем и призером различных чемпионатов. Он добавил, что в этом, безусловно, большая заслуга его тренера Павла Дмитриевича Макарова. Господин Мирошников поздравил обоих с призовым местом на таком статусном турнире, подчеркнув, что войти в тройку сильнейших в мире — это уже победа.

В августе на финале VI летней Спартакиады молодежи России по ушу Бурдов завоевал три золотых медали. Воспитанник спортивной школы № 22 одержал победу в дисциплинах наньцюань (Южный Кулак), наньдао (Южный Меч) и наньгунь (Южная Палка).

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по ушу-таолу, прошедшем в Москве. Состязания собрали свыше 300 ведущих мастеров этого боевого искусства со всей страны.

Мария Удовик

