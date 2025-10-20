Производство алкоголя на Кубани выросло на 14% при падении продаж почти на 11%

За девять месяцев 2025 года Краснодарский край произвел 998 млн л алкоголя, что на 14,3% больше прошлогоднего показателя, однако розничные продажи в регионе упали на 10,7%, до 276,9 млн л. Об этом сообщает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Выпуск спиртного вырос на 12,5 млн л. Производство вина увеличилось на 8,4%, пива — на 12,7%, прочих видов алкоголя — на 16,5%.

Розничные продажи сократились на 33 млн л по сравнению с 2024 годом. Реализация водки упала на 3,6%, пивных напитков — на 9,5%, винодельческой продукции — на 18%.

«Снижение спроса на алкогольную продукцию обусловлено несколькими причинами. Прежде всего это сокращение турпотока в Краснодарском крае, вызванное в том числе экологической ситуацией на курортах Анапы и Темрюкского района. Также на ситуацию повлияли растущие тренды на осознанное потребление спиртного, здоровый образ жизни и результативность профилактических мер»,— отметил и. о. руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что розничные продажи винодельческой продукции в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2025 года упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 30,2 млн л.

Екатерина Голубева