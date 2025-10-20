Продажи винодельческой продукции на Кубани упали на 18% в 2025 году

Розничные продажи винодельческой продукции в Краснодарском крае за январь-сентябрь 2025 года упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 30,2 млн л. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

За девять месяцев 2024 года объем потребления достигал 37 млн л. Всего показатель снизился на 6,8 млн л. Как пояснили в краевом департаменте, снижение потребления алкоголя обусловлено комплексом факторов.

Продажи водки в регионе за рассматриваемый период составили 18 млн л — на 3,6% меньше, чем годом ранее (18,8 млн л). Реализация пива и напитков на его основе достигла 209,7 млн л, что на 9,5% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (231,7 млн л).

Общий объем розничных продаж алкогольной продукции на Кубани за январь-сентябрь 2025 года составил 276,9 млн л — на 10,7% меньше, чем за девять месяцев предыдущего года (310 млн л). Потребление алкоголя на одного человека в крае по итогам трех кварталов текущего года составило 4,43 л против 4,8 л в январе-сентябре 2024 года.

В 2025 году регион столкнулся со значительным уменьшением туристического потока, в том числе из-за закрытия пляжей Анапы и Темрюкского района вследствие разлива мазута. За период с января по октябрь край принял 15 млн туристов. По прогнозам, к концу года общее количество посетителей сократится на 7% по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, на ситуацию влияет повышение культуры потребления спиртных напитков, растущая популярность здорового образа жизни, а также результативность профилактических мероприятий.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что розничные продажи тихих вин в Краснодарском крае за летние месяцы 2025 года сократились на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,9 млн л против 9,8 млн л в 2024 году.

