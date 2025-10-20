В Лувре передумали открываться в понедельник

В Лувре опровергли ранее распространившуюся информацию о частичном возобновлении работы после ограбления. Музей сегодня не работает, сообщил AFP сотрудник.

По данным агентства, незадолго до объявления о закрытии на входе в Лувр образовалась очередь. На вывеске в музее сказано, что музей закрыт в связи с «исключительными обстоятельствами», и всем посетителям с заранее купленными билетами возместят их стоимость.

Лувр вчера подвергся ограблению. Воры проникли в музей через окно и взломали витрины Галереи Аполлона — зала, где находились сокровища французской монархии. Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления. В МВД не исключили причастность иностранцев.

Подробности — в публикации «Ъ» «Воры у "Врат искусств"».