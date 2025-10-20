Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи

Саудовская авиакомпания Flynas в 2026 году запустит прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи, а также увеличит частоту полетов в Москву до семи раз в неделю. Об этом сообщил главный исполнительный директор и управляющий директор компании Бандер Альмоханна в беседе с «РИА Новости».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В 2026 году география рейсов увеличится: появится перелеты не только в Москву, но и в Сочи и Санкт-Петербург. Увеличится и частота рейсов из Эр-Рияда в Москву до семи в неделю»,— сказал он.

Прямое авиасообщение из Эр-Рияда в Москву перевозчик открыл в августе 2024 года. Господин Альмоханна отметил, что Flynas стала первой компанией, начавшей прямые регулярные полеты из Саудовской Аравии в Россию.

Количество саудовских туристов в России за 2024 год превысило 50 тыс. человек, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. По словам Бандера Альмоханна, с запуском новых рейсов турпоток вырастет минимум в три-четыре раза.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что аэропорт Сочи в конце октября начнет работать по зимнему расписанию, которое будет действовать до конца марта.

Анна Гречко