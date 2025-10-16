В конце октября аэропорт Сочи перейдет на зимнее расписание

Аэропорт Сочи в конце октября начнет работать по зимнему расписанию, которое будет действовать до конца марта. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В 2024 году в осенне-зимний период авиакомпании предлагали пассажирам 71 направление — 48 внутренних маршрутов и 23 международных. Полеты выполняли 27 авиакомпаний, включая восемь иностранных перевозчиков.

В Москву можно было улететь с 12 авиакомпаниями — до 26 рейсов в сутки. Санкт-Петербург обслуживали шесть авиакомпаний, Казань — три перевозчика.

Маршруты в Ереван предлагали шесть авиакомпаний, в Стамбул — четыре. В Анталью, Хургаду и Шарм-эль-Шейх летали три авиакомпании.

Алина Зорина