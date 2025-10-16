Осужденный скрылся за «Горизонтом»

В Сочи на Анзора Пруидзе завели четвертое уголовное дело о мошенничестве. Оно, как и предыдущие три, связано с апарт-комплексом «Горизонт». По делу также проходит возглавляющий его компанию адвокат Андрей Шабанов, он арестован. Господин Пруидзе, согласно предыдущему приговору, должен отбывать наказание в исправительной колонии, но следствие объявило его в розыск. До пострадавших дольщиков дошла информация, что он мог отправиться на СВО, официально эти сведения не подтверждены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю в четверг сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летнего учредителя коммерческих организаций и 55-летнего адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края, подозреваемых в особо крупном мошенничестве в сфере долевого строительства (ч. 4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2011 по август 2023 года учредитель двух коммерческих фирм организовал в Сочи возведение жилого комплекса «Туапсинский» и апарт-отеля «Горизонт». При реализации этих проектов девелопер отклонился от установленных разрешением на строительство параметров, в связи с чем возникли проблемы с их вводом в эксплуатацию. Зная о допущенных отклонениях, мужчина в период с 2013 по 2018 год заключил с гражданами не менее 1075 договоров цессии, при этом денежные средства от данных сделок на счета вышеуказанных коммерческих организаций не внес, а распорядился ими по своему усмотрению, за это он был осужден по мошеннической статье.

«Несмотря на это, фигурант создал организованную группу, в которую вовлек адвоката, а также разработал план совершения нового преступления. Реализуя задуманное, адвокат под руководством 52-летнего подельника, в период с января 2023 по май 2025 года стали различными способами вынуждать фактических участников долевого строительства повторно оплачивать ранее приобретенные ими квартиры, а также по надуманным основаниям уклоняться от передачи дольщикам их квартир. Более того, злоумышленники повторно реализовывали данные квартиры третьим лицам. В результате противоправной деятельности соучастников гражданам причинен ущерб на сумму не менее 290 млн руб.»,— сообщает пресс-служба СУСК.

По ходатайству следователя 55-летний подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Второй фигурант от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в розыск, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что застройщиками «Туапсинского» и «Горизонта» являлись ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"» («Альбатрос») и ООО «БГ-Инвест».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем фирмы является Анзор Пруидзе, а директором — Андрей Шабанов. В СУСК по Кубани изданию подтвердили, что такие фамилии фигурируют в новом деле. А на сайте Центрального районного суда Сочи опубликованы данные о частичном удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Андрея Шабанова.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что минувшей осенью гендиректор «Альбатроса» Андрей Шабанов обратился в Первомайский суд Краснодара с иском к Анзору Пруидзе, потребовав расторгнуть ранее заключенные между компанией и ее бенефициаром (Пруидзе) 886 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на 1 млрд руб. в связи с тем, что они якобы не были оплачены учредителем. Анзор Пруидзе иск признал, суд договоры расторг. Однако это решение было отменено в связи процессуальными нарушениями, совершенными при его вынесении. После этого дело было передано в Адлерский райсуд, который защитил права дольщиков, отказав «Альбатросу» в расторжении ДДУ. Сейчас компания пытается обжаловать это решение в апелляции. Помимо этого, в конце августа Центральный суд Сочи по иску стройнадзора обязал «Альбатрос» передать апартаменты в «Горизонте» дольщикам.

Аналогичные иски о расторжении договоров с дольщиками были поданы и от «БГ-Инвест». Они еще находятся на рассмотрении.

В мае 2023 года Центральный районный суд Сочи признал Анзора Пруидзе виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему 4 года и 10 месяцев лишения свободы. Согласно материалам дела, Пруидзе признали виновным в повторной продаже ранее проданных апартаментов в «Горизонте». С учетом предыдущего приговора окончательный срок составил 5 лет и 2 месяца в колонии строгого режима.

В мае этого года Пруидзе признали виновным в аналогичном преступлении при продаже еще двух апартаментов. Суд с учетом сложения сроков по ранее вынесенным приговорам назначил ему наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы и 700 тыс. руб. штрафа. Однако при назначении наказания ему учли время, проведенное в СИЗО, и в итоге реальный срок отбывания в местах лишения свободы сократился до пяти лет. Приговор не был обжалован и вступил в силу.

По подсчетам представителя участников строительства Даниила Синицына, Анзор Пруидзе мог выйти по УДО не раньше, чем через 1,5 года, сейчас он должен находиться в исправительной колонии. Однако следственное ведомство объявило господина Пруидзе в розыск. По словам Даниила Синицына, Анзор Пруидзе «активно распространял среди участников долевого строительства информацию о своем намерении отправиться на СВО».

В региональном управлении СКР подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось. В пресс-службе УФСИН по Кубани и объединенной пресс-службе судов Краснодарского края также не смогли оперативно предоставить комментарий.

Запрос «Ъ-Кубань» в Адвокатскую палату Краснодарского края с просьбой пояснить, как могло получиться так, что адвокат, который не может заниматься никакой иной деятельностью, кроме адвокатской, являлся руководителем компании-застройщика, в момент подготовки материала остался без ответа.

Михаил Волкодав