Власти Кубани планируют учредить орган контроля строек с господдержкой

Власти Краснодарского края до конца 2025 года представят на федеральном уровне инициативу о создании органа контроля за строительством объектов на бюджетные средства. Сейчас регион решает вопрос об обращении в вышестоящие инстанции для получения поддержки, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент строительства края.

«Окончательное решение будет принято после всестороннего рассмотрения потребностей и актуальных проблем в данной сфере»,— говорится в ответе ведомства с подписью исполняющего обязанности руководителя Игоря Федосова.

Уточняется, что новая структура не станет подразделением департамента строительства, а может получить статус государственного автономного учреждения. В департаменте считают, что такой формат обеспечит независимость и объективность органа, одновременно наделив его необходимыми полномочиями для прозрачной и эффективной работы.

Контроль планируют выстроить по федеральным стандартам — аналогично ФБУ «Росстройконтроль», который надзирает за возведением, реконструкцией и капремонтом социальных объектов на бюджетные деньги. Необходимость создания такого органа в крае объясняют тем, что сейчас надзор за строительством ведет сам подрядчик, что создает конфликт интересов.

В августе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что возведение поликлиник станет обязательным условием в правилах комплексного развития территорий Краснодара. Во время объезда площадок медицинских учреждений глава региона раскритиковал темпы реализации проектов, отметив перегруженность действующих поликлиник в новых районах столицы края.

Нурий Бзасежев