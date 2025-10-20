Ladoga начнет продавать крымские вина Esse по всей России

Компания Ladoga впервые за восемь лет заключила эксклюзивный договор на распространение продукции с крымской винодельней Esse, принадлежащей фирме «Сатера». Предприятие получило право реализовывать вина по всей России, за исключением Крыма и новых регионов, сообщает «Ъ».

Ежегодно планируется брать на реализацию не менее 500 тыс. бутылок. По оценкам Ladoga, это позволит увеличить объем продаж тихих вин минимум на 50%. Договор предусматривает поставки во все каналы сбыта, включая розничные магазины, рестораны и собственные винотеки Ladoga.

С 2014 года «Сатера» является распространителем продукции Ladoga в Крыму. Директор фирмы Руслан Классов ожидает, что новое сотрудничество позволит сделать крымские вина доступнее по всей России.

Вместе с тем продажи вин в России в целом снижаются. По данным Росалкогольтабакконтроля, в сентябре 2025 года спрос на тихие вина упал на 2,2%, на игристые — на 4,3%. Причина снижения — подорожание импортных позиций после повышения пошлин с 12,5 до 25% в 2023–2024 годах. Это увеличило стоимость зарубежных вин в среднем на 40%.

Директор по закупкам Fort Дарья Сологуб считает, что за последний год российские вина заняли на 15–20% больше в портфеле компании. Основные поставщики — Краснодарский край, Крым и Дагестан.

Группа Ladoga — крупный производитель и распространитель алкоголя, основанный в 1995 году. Производственная площадка оснащена восемью линиями общей мощностью 10 млн дал в год. Компания выпускает водку «Царская», виски Fowler's, а также импортирует около 1,8 тыс. позиций.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что крымские вина способны полностью заменить импортную продукцию в российских магазинах благодаря высокому качеству и растущим объемам производства. Такую точку зрения выразил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.