Эксперт: крымское вино может заместить импортное в российских магазинах

Крымские вина способны полностью заменить импортную продукцию в российских магазинах благодаря высокому качеству и растущим объемам производства. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, пишет ТАСС.

Глава крымского парламента подчеркнул, что местные производители получили признание не только в России, но и во всем мире. Республика занимает 15% российского винного рынка. Особенностью крымского винограда является полное вызревание с максимальным содержанием сахара — качество, которого нет в других регионах.

«Но это еще не все, нам в виноделии есть куда двигаться и есть где выращивать виноград. У нас очень для этого климат хороший»,— добавил господин Константинов.

По информации Крымстата, к началу 2025 года виноград в регионе выращивали на 22,8 тыс. га — площадь виноградников увеличилась на 9,5% за год. В 2024 году урожай составил 123 тыс. т против 115 тыс. т годом ранее.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что спрос на специалистов винодельческой отрасли в Краснодарском крае весной увеличился более чем в два раза, а средняя зарплата выросла на 20%, до 65,2 тыс. руб.

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3–6 сентября с участием более 8,4 тыс. человек из 75 стран и территорий.

Анна Гречко