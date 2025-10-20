Скрепленное вино

Снижение спроса на импортные вина из-за их сильного подорожания вынуждает дистрибуторов наращивать долю российской продукции в своих портфелях. Так, Ladoga заключила эксклюзивный контракт с крымской винодельней Esse, принадлежащей компании «Сатера». Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на российские вина. Впрочем, он может быть ограничен наличием сырьевой базы и ростом цен.

Как рассказали “Ъ” в Ladoga, там впервые за восемь лет заключили эксклюзивный контракт на дистрибуцию вин с крымской винодельней Esse, принадлежащий компании «Сатера». Ladoga получила право продавать их продукцию по всей территории России, за исключением Крыма и новых территорий. Ежегодно планируется брать на реализацию не менее 500 тыс. бутылок. По оценке президента и владельца Ladoga Вениамина Грабара, это позволит компании увеличить объем продаж тихих вин минимум на 50%. Дистрибуторский контракт предусматривает отгрузки во все каналы сбыта, включая федеральную розницу, рестораны и собственные винотеки Ladoga, добавляет он.

Группа Ladoga — крупный производитель и дистрибутор алкоголя, основанный в 1995 году в Санкт-Петербурге. Производственная площадка оснащена 8 линиями общей мощностью 10 млн дал в год, включая водку «Царская», виски Fowler’s, а также импортирует около 1,8 тыс. позиций. По собственным данным, в 2024 году выручка компании увеличилась на 41%, до 51,5 млрд руб.

Винодельческая компания «Сатера» основана в 2000 году в Крыму в селе Долинное Бахчисарайского района. Владеет 170 га виноградников. Производственные мощности позволяют компании выпускать около 1 млн бутылок продукции в год. В ее портфель входят тихие, игристые и полусладкие вина под брендами Esse и Kacha Valley. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «ВК "Сатера"» сократилась на 4,73%, до 243,26 млн руб. В июле 2025 года 51% в компании получило Росимущество. Ранее это доля принадлежала Андрею Верзилину, ставшему фигурантом дела против экс-президента ГК «Южуралзолото» Константина Струкова.

Партнерство не случайно: с 2014 года «Сатера» является дистрибутором продукции Ladoga в Крыму. Директор компании «Сатера» Руслан Классов ожидает, что новое сотрудничество позволит сделать крымские вина доступнее по всей России.

При этом продажи вина в России в целом сейчас сокращаются.

По подсчетам Росалкогольтабакконтроля, спрос на тихие вина в сентябре 2025 года снизился на 2,2% год к году, на игристые — на 4,3%. Впрочем, снижение наблюдается за счет импортных вин, после заметного повышения пошлин на импорт такой продукции из недружественных стран. Ставку подняли в два этапа: в августе 2023 года она выросла с 12,5% до 20%, а в августе 2024 года — до 25%.

После увеличения сбора стоимость импортных вин подорожала в среднем на 40% (см. “Ъ” от 23 февраля). После такого подорожания потребители переключились на вина из других стран, оказавшиеся под меньшей финансовой нагрузкой, констатирует Вениамин Грабар. Наиболее успешно долю у европейских стран «отъедают» Россия, Чили и Аргентина, добавляет он. Впрочем, по словам вице-президента Simple Group Анатолия Корнеева, рост популярности российских вин также связан с сильной господдержкой. Сейчас ни одна другая алкогольная категория так активно не продвигается на внутреннем рынке, как российское вино, констатирует эксперт.

Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб связывает рост спроса на российские вина с тем, что на рынок выходят все больше сильных виноделен. По ее данным, за последний год они нарастили долю российских вин в портфеле на 15–20%. Сейчас компания в основном работает с производителями из Краснодарского края, Крыма и Дагестана.

Госпожа Сологуб ожидает дальнейшего увеличения доли локальной продукции на российском рынке.

Но главный вызов сейчас заключается в ограниченности качественного российского виноделия, отмечает Анатолий Корнеев. «Если сейчас потребуется в два раза больше продукции, то взять виноградники будет неоткуда»,— констатирует эксперт. По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, спрос на российское вино сдерживает и начавшееся заметное увеличение цен в этой категории.

Владимир Комаров