Скрепленное вино

Ladoga заключила эксклюзивный контракт с крымской винодельней Esse

Снижение спроса на импортные вина из-за их сильного подорожания вынуждает дистрибуторов наращивать долю российской продукции в своих портфелях. Так, Ladoga заключила эксклюзивный контракт с крымской винодельней Esse, принадлежащей компании «Сатера». Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на российские вина. Впрочем, он может быть ограничен наличием сырьевой базы и ростом цен.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в Ladoga, там впервые за восемь лет заключили эксклюзивный контракт на дистрибуцию вин с крымской винодельней Esse, принадлежащий компании «Сатера». Ladoga получила право продавать их продукцию по всей территории России, за исключением Крыма и новых территорий. Ежегодно планируется брать на реализацию не менее 500 тыс. бутылок. По оценке президента и владельца Ladoga Вениамина Грабара, это позволит компании увеличить объем продаж тихих вин минимум на 50%. Дистрибуторский контракт предусматривает отгрузки во все каналы сбыта, включая федеральную розницу, рестораны и собственные винотеки Ladoga, добавляет он.

Группа Ladoga — крупный производитель и дистрибутор алкоголя, основанный в 1995 году в Санкт-Петербурге. Производственная площадка оснащена 8 линиями общей мощностью 10 млн дал в год, включая водку «Царская», виски Fowler’s, а также импортирует около 1,8 тыс. позиций. По собственным данным, в 2024 году выручка компании увеличилась на 41%, до 51,5 млрд руб.

Винодельческая компания «Сатера» основана в 2000 году в Крыму в селе Долинное Бахчисарайского района. Владеет 170 га виноградников. Производственные мощности позволяют компании выпускать около 1 млн бутылок продукции в год. В ее портфель входят тихие, игристые и полусладкие вина под брендами Esse и Kacha Valley. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «ВК "Сатера"» сократилась на 4,73%, до 243,26 млн руб. В июле 2025 года 51% в компании получило Росимущество. Ранее это доля принадлежала Андрею Верзилину, ставшему фигурантом дела против экс-президента ГК «Южуралзолото» Константина Струкова.

Партнерство не случайно: с 2014 года «Сатера» является дистрибутором продукции Ladoga в Крыму. Директор компании «Сатера» Руслан Классов ожидает, что новое сотрудничество позволит сделать крымские вина доступнее по всей России.

При этом продажи вина в России в целом сейчас сокращаются.

По подсчетам Росалкогольтабакконтроля, спрос на тихие вина в сентябре 2025 года снизился на 2,2% год к году, на игристые — на 4,3%. Впрочем, снижение наблюдается за счет импортных вин, после заметного повышения пошлин на импорт такой продукции из недружественных стран. Ставку подняли в два этапа: в августе 2023 года она выросла с 12,5% до 20%, а в августе 2024 года — до 25%.

После увеличения сбора стоимость импортных вин подорожала в среднем на 40% (см. “Ъ” от 23 февраля). После такого подорожания потребители переключились на вина из других стран, оказавшиеся под меньшей финансовой нагрузкой, констатирует Вениамин Грабар. Наиболее успешно долю у европейских стран «отъедают» Россия, Чили и Аргентина, добавляет он. Впрочем, по словам вице-президента Simple Group Анатолия Корнеева, рост популярности российских вин также связан с сильной господдержкой. Сейчас ни одна другая алкогольная категория так активно не продвигается на внутреннем рынке, как российское вино, констатирует эксперт.

Почему в сентябре снижение розничных продаж вин в России усугубилось

Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб связывает рост спроса на российские вина с тем, что на рынок выходят все больше сильных виноделен. По ее данным, за последний год они нарастили долю российских вин в портфеле на 15–20%. Сейчас компания в основном работает с производителями из Краснодарского края, Крыма и Дагестана.

Госпожа Сологуб ожидает дальнейшего увеличения доли локальной продукции на российском рынке.

Но главный вызов сейчас заключается в ограниченности качественного российского виноделия, отмечает Анатолий Корнеев. «Если сейчас потребуется в два раза больше продукции, то взять виноградники будет неоткуда»,— констатирует эксперт. По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, спрос на российское вино сдерживает и начавшееся заметное увеличение цен в этой категории.

Владимир Комаров

