В гостинице Анапы произошел пожар

В ночь на 20 октября в Анапе случился пожар в гостинице, расположенной на улице Шевченко. Из горящего здания эвакуировали 15 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Возгорание в гостинице Анапы произошло около 2 часов ночи. В 02:17 по адресу прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что пожар возник на цокольном этаже дома на площади 40 кв. м.

В 02:46 возгорание локализовали, в 03:16 стало известно о полном тушении пожара силами 14 единиц личного состава МЧС и трех единиц техниики.

Вечером 19 октября пожар произошел на строительной площадке в Южном районе Новороссийска. Огонь охватил площадь 300 кв. м, обошлось без пострадавших.

София Моисеенко