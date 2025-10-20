В Новороссийске потушили крупный пожар на стройке

Вечером 19 октября на стройке в Южном районе Новороссийска произошел пожар. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, огонь охватил 300 кв. м.

На улице Григорьева загорелись вагончики, расположенные на строительной площадке. Тушением пожара занимались 25 человек личного состава и 9 единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную пожарную часть в районе 21:20. В 22:02 стало известно о локализации пожара, в 23:05 огонь полностью ликвидировали.

В результате произошедшего возгорания никто не пострадал.

София Моисеенко