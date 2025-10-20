Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав дольщиков в Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав участников долевого строительства жилого комплекса «Туапсинский». Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы граждан в соцсетях. По данным ведомства, дольщики заключили договоры с ООО «БГ-Инвест» более десяти лет назад и полностью оплатили квартиры. Однако директор компании не перевел средства застройщику, а позднее потребовал повторной оплаты жилья.

Решение суда, обязывающее подписать акты приемки-передачи квартир, вступило в силу в 2024 году, но до сих пор не исполнено. Несмотря на обращения пострадавших в различные инстанции, ситуация остается нерешенной.

Сейчас расследование дела находится на особом контроле центрального аппарата СК России.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», по факту строительства ЖК «Туапсинский» и апарт-отеля «Горизонт» возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 20 млн руб. По версии следствия, бизнесмен и адвокат с 2011 по 2023 год допустили отклонения от утвержденных проектов, из-за чего объекты не были введены в эксплуатацию.

Екатерина Голубева