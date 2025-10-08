Продажи тихих вин на Кубани летом сократились на 18,5%

Розничные продажи тихих вин в Краснодарском крае за летние месяцы 2025 года сократились на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,9 млн л против 9,8 млн л в 2024 году. Как сообщили «РБК Краснодар» в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, объем реализации игристых вин также снизился — на 10,3%, до 3,7 млн л. В целом за июнь—август в регионе продано 114,4 млн л алкогольной продукции, что на 10% меньше прошлогоднего показателя (127 млн л).

По словам управляющего партнера винодельческих брендов Mantra estate и Magnatum Стефании Майоровой, летний спад в потреблении красных вин связан с сезонным изменением предпочтений. «В жаркое время года спрос смещается в сторону белых, розовых и игристых вин. На курортах красное вино традиционно уступает позициям более легким напиткам. Фаворитом сезона остаются игристые вина, но растет интерес и к так называемым “винам для пикника” — недорогим и простым в потреблении», — пояснила она.

По словам госпожи Майоровой, сохраняется стабильный интерес к российским игристым винам, а также к более насыщенным белым и розовым сортам.

Согласно данным департамента, за январь—август 2025 года общий объем продаж алкогольной продукции в регионе составил 243,8 млн л, что на 10% меньше, чем годом ранее (271 млн л). Показатель потребления на душу населения снизился на 10,1%. Руководитель ведомства Роман Куринный отметил, что сокращение может быть связано с ростом популярности здорового образа жизни, повышением культуры потребления и действием профилактических мер.

Вячеслав Рыжков