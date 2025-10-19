В Краснодаре после дождя дежурят более 50 спецмашин для устранения подтоплений

Вечером 19 октября в Краснодаре начался дождь. Для ликвидации возможных подтоплений на улицах краевой столицы подготовлено свыше 50 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты продолжают мониторить состояние дорог и водоотводных систем. Для откачки воды в случае необходимости готовы выйти 34 спецмашины и 17 мотопомп.

Как уточнили в мэрии, заявки на откачку воды жители могут подать через официальный сайт городских служб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что из-за ухудшения погодных условий на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Завтра, 20 октября, местами в регионе ожидается сильный дождь и ливень с грозой. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

Анна Гречко