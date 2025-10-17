На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

19 октября, а также утром 20 октября местами на Кубани ожидается сильный дождь и ливень с грозой. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

На юго-западных притоках реки Кубани возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. В отдельных районах южной половины региона ожидается сильный дождь. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

Алина Зорина