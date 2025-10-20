Роскачество включило Кубань в число ключевых регионов для «зеленого» виноделия

Территории Краснодарского края входят в число наиболее перспективных регионов России для развития органического виноделия. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Роскачество. По данным ведомства, на октябрь 2025 года в стране насчитывается 12 сертифицированных производителей органического винограда, из которых три базируются на Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сегодня лидерами отрасли остаются Крым и Севастополь, однако специалисты отмечают растущий потенциал южных регионов России, включая Краснодарский и Ставропольский края.

«Общая площадь сертифицированных органических виноградников в России составляет 240 га. Лидерство Крыма и Севастополя в развитии данного направления обусловлено в том числе особенностями климата — сухой воздух предохраняет виноградники от развития некоторых болезней»,— отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции «Роскачества» Олеся Латышева.

По данным регионального минсельхоза, в Краснодарском крае сертифицированными являются 83,7 га органических виноградников, принадлежащие трем хозяйствам: ООО «Гранд-Вино» (винодельня «Бюрнье»), ИП глава КФХ Наталья Юхневич и винодельня «Николаев и сыновья».

Наибольшие площади сертифицированных виноградников — 46,45 га — принадлежат винодельне «Бюрнье» в станице Натухаевской. Как сообщили на предприятии, весной 2025 года здесь высадили 1,5 тыс. саженцев сорта «мерло» и планируют ежегодно увеличивать посадки на 10–20 га. Через пять лет общая площадь нового виноградника составит 75 га.

Эксперты отмечают, что органическое виноделие в России не будет стремительно развиваться, но станет устойчивой нишей премиального сегмента.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что площадь виноградников автохтонных сортов в Краснодарском крае достигла 550 га, увеличившись за пять лет в 17 раз.

Нурий Бзасежев