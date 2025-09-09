На Кубани увеличили площадь виноградников автохтонных сортов до 550 га

Площадь виноградников автохтонных сортов в Краснодарском крае достигла 550 га, увеличившись за пять лет в 17 раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

В крае есть почти 80 тыс. га земель, пригодных для виноградарства. Сейчас под виноградниками используется 32,5 тыс. га. Власти планируют в ближайшие годы задействовать еще около 47 тыс. га.

«Это послужит серьезным подспорьем для развития всей отрасли, но в таком случае нужно еще больше увеличить мощности наших питомников, чтобы не зависеть от импортных саженцев. Особое внимание уделить автохтонным сортам — именно они придадут кубанскому виноделию уникальный почерк»,— заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Заместитель главы края Андрей Коробка рассказал, что на Кубани работают пять питомников, три из которых открылись за последние пять лет. Благодаря этому доля российских саженцев выросла с 60 до 70%. Также 70% молодых виноградников закладывается отечественными саженцами.

«России нужны селекционно-питомниководческие центры, и Краснодарский край готов стать площадкой для их создания. Всего же на перспективу до 2035 года мы считаем возможным более чем в два раза увеличить площадь плодоносящих виноградников и валовый сбор винограда до 600 тыс. т. Для этого необходимо производить до 10,5 млн саженцев ежегодно»,— подчеркнул Андрей Коробка.

Эксперты считают, что при полном освоении виноградопригодных земель производство винодельческой продукции в Краснодарском крае вырастет с 23 млн дал до 38 млн дал в год.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единую схему размещения туристических объектов на винодельнях региона. Ежегодно их посещают более 1 млн человек.

Алина Зорина